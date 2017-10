L’agente di Lorenzo Venuti, giocatore del Benevento in prestito dalla Fiorentina - Daniele Casciani ha rilasciato un’intervista a ViolaNews.com: “Ci sarà un coinvolgimento emotivo particolare, è la sua prima volta contro la Fiorentina, anche se in questi giorni non ne abbiamo parlato perchè tutta la concentrazione va sul Benevento e sul momento molto difficile. Bilancio momentaneo? Da un lato siamo contenti perchè Lorenzo sta giocando sempre, anche a discapito di alcuni giocatori che sono stati acquistati nel suo ruolo in estate come Letizia e Di Chiara. Dall’altro però dispiace che il contesto sia così complicato e i risultati siano stati finora così negativi, perchè questo rende più difficile anche la valutazione del suo rendimento. Diciamo che sta facendo una super palestra, anche perchè è uno dei pochi che si sta salvando in questa fase e Baroni non rinuncia mai a lui”.



IL FUTURO - “Ci teniamo in contatto con Corvino e probabilmente ci vedremo entro fine mese. Ultimamente però non ho sentito il direttore e non so se la Fiorentina stia seguendo Venuti da vicino. La scorsa estate abbiamo rinnovato il contratto (fino al 2021, ndr) e sicuramente Lorenzo ambisce a tornare a giocare nella Fiorentina – dice Casciani – ma ogni discorso è prematuro adesso. Il ragazzo sta dimostrando di poterci stare in Serie A, poi le vere valutazioni si faranno a fine stagione e spetterà soprattutto alla società viola decidere”.