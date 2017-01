Donato Di Campli, agente - tra gli altri - di Marco Verratti e Riccardo Orsolini, ha parlato a Tele Radio Stereo: "Verratti? Non lo vendono, il Paris Saint-Germain è un grandissimo club nel quale sta benissimo e non c'è nessun motivo per pensare che in estate le strade si separino. E' un perno della squadra parigina, ha superato quei fastidiosi guai fisici che lo avevano un po' condizionato nei mesi scorsi, di una sua partenza se ne parla, se ne parla ogni anno, ma nel PSG ha un ruolo centrale. Il mercato di gennaio in Francia è stato movimentato perché il Paris Saint-Germain lo movimenta da sempre, a questo si aggiunge per esempio il Marsiglia che ha da poco cambiato proprietà".