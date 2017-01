Donato Di Campli ha parlato a Premium Sport di Marco Verratti; l'agente del giocatore ha confermato l'interesse di Inter e Juventus per il suo assistito, ribadendo però che portarlo via da Parigi sarà molto difficile: ''Marco vuole vincere; la sua carriera non vuole essere costellata solo di campionati francesi. Vorremmo vincere con il Paris Saint-Germain, ma se non sarà possibile vedremo. L’Inter? È una grande società e ha una grande proprietà, così come la Juve e altre società, ma il Psg è una bottega carissima. Possiamo accostare Inter e Juventus a Verratti? Sì, ci sono entrambe''.