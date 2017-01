L'agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, è tornato a parlare del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Onda Libera. Il centrocampista pescarese è un obiettivo di mercato di Inter e Juventus, ma Di Campli ha frenato sul possibile ritorno in Italia: "Rivedere Marco in Italia direi che è molto, tanto, difficile. E' in un progetto ai massimi livelli e in un grandissimo club come il PSG".



SUL NO AL NAPOLI - "Le parole di Daniele Sebastiani sul suo tifo per la Juve? Ha detto cose non vere forse perché c'era di mezzo la partita. Verratti è un professionista. Non è andato al Napoli soltanto perché non rientrava in un progetto importante e per una questione di diritti d'immagine".



FUTURO DELL'INTER - "I cinesi stanno investendo milioni e i giocatori pensano alla tasca più che alla carriera, comunque ben vengano i loro capitali. L'Inter con Gagliardini sta cambiando rotta? Lo sta facendo con intelligenza, gli investimenti importanti si vedranno a luglio".



TALENTO EMERGENTE - "Su chi punterei? Segnatevi questo nome: Mamadou Coulibaly del Pescara, centrocampista senegalese classe 1999".