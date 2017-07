Intervistato da firenzeviola.it, l'agente dell'esterno offensivo norvegese Rafik Zekhnini si è così espresso sul futuro del proprio assistito: "La trattativa tra i due club è già stata definita. Zekhnini sarà un nuovo calciatore della Fiorentina nelle prossime ore. Rafik è contentissimo, è orgoglioso e onorato di arrivare in un campionato prestigioso come la Serie A e in una squadra importante come la Fiorentina. E' carico e vuole dimostrare a tutti le sue qualità".