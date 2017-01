Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia ed è già pronto a chiudere un'altra operazione dopo Pavoletti. In chiave futura, questa volta: "Zerbin è del Napoli e domani firmerà il contratto", dice a Kiss Kiss Napoli il manager dell'ormai ex esterno d'attacco del Gozzano, 17 anni, Furio Valcareggi. "Ora bisognerà decidere se resterà in Primavera oppure andrà in prestito altrove". Con il Carpi in prima fila che attende.