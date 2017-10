Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato a Sportmediaset.it. in merito alla Juventus: "Squadra in crisi? No, perché non è la prima volta che la Juve non parte benissimo. Se avesse segnato i due rigori nelle ultime due gare, sarebbe stata a due punti dal Napoli e sarebbe tutto nella norma. E’ al vertice da sei anni, ci possono stare dei cali ma sono convinto che resti la più forte del nostro campionato".