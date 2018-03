Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon , è intervenuto ai microfoni di Radio Crc avanzando la sua ipotesi sulla successione del numero uno bianconero in Nazionale. " Secondo me i portieri che si giocheranno il posto in azzurro sono Donnarumma, Perin e Meret col primo con qualche chance in più. Il dispiacere per il mancato Mondiale c’è, ma poi il mondo va avanti e Buffon ha giocato altre 31 partite. Se vuoi fare questo lavoro, devi imparare a resettare e nonostante la delusione resti, è passato”.