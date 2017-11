Edinson Cavani non ha dimenticato Napoli: Fernando Guglielmone, fratello-agente dell'attaccante uruguaiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Eccole:



SUL PSG - “È molto contento, sta per entrare nella storia del PSG, è primo in campionato, sta facendo delle partite importanti come contro il Bayern Monaco. È riuscito a qualificarsi per il Mondiale, ha una mentalità vincente, c'è un motivo se è uno dei migliori al mondo."



SUL RITORNO A NAPOLI - "Tornare a Napoli? Quello a cui sta pensando è il PSG, ma è da sempre che lui ha quest'idea di tornare a Napoli, è normale che in un futuro possa tornare. Il calcio è così, oggi posso dirti di no e fra un anno sì, magari il presidente De Laurentiis lo vorrà di nuovo, ma adesso è contento di essere a Parigi”.