Andrea D’Amico, procuratore di Domenico Criscito, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della possibilità che il suo assistito possa lasciare lo Zenit San Pietroburgo, non avendo ancora rinnovato il contratto in scadenza con il club russo: “È già un calciatore del Genoa? Non mi risulta. Possibilità per l’Inter a gennaio? No, a gennaio non credo è possibile”.