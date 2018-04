Fabio Pisacane, procuratore di Danilo D'Ambrosio, ha parlato a Radio Crc: "Mi dispiace parecchio per la retrocessione del Benevento che mi auguro il prima possibile possa tornare in serie A. Benevento a parte, però, il campionato italiano è ancora tutto aperto. Sono abbastanza scaramantico, ma posso dire che mi farebbe piacere se il Napoli diventasse campione d'Italia e poi, tenere in bilico lo scudetto dà visibilità al nostro campionato. Campania a parte, il Napoli fa simpatia a tutta Italia e sono certo che sabato parecchie regioni faranno il tifo per l'Inter. Al Meazza andrà in scena il derby d'Italia per cui non sarà facile per nessuna delle due: l'Inter sta attraversando un ottimo momento e la Juve vorrà vincere a tutti i costi. Nessun calciatore dell'Inter si risparmierà anche perchè c'è la Champions in ballo. D'Ambrosio è un grandissimo professionista e sabato vorrà battere la Juventus per conquistare la Champions e giocarla nella prossima stagione per la prima volta, ma poi, essendo napoletano un pensiero lo avrà anche per la lotta scudetto. Ciciretti? L'idea è quella di restare in rosa almeno fino a gennaio. Viene da un lungo infortunio per cui è stato fermo 3 mesi, ma si sta riprendendo e adesso si sta allenando a pieno regime".