Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc del momento del suo assistito: "Record Maradona? Un po' pesa, ma gli ho consigliato di calciare i rigori. Il Napoli è un gruppo unito e solido e i frutti iniziano a vedersi. Si vede che il Napoli lavora da 3 anni insieme e non da 3 mesi e il vantaggio più grande è proprio questo. 1.121 minuti giocati e 1 gol segnato per Hamsik? Le statistiche non le freghiamo. E’ una cosa strana, ma ci può stare e prima o poi si sbloccherà. E’ normale che Marek pensi al record di Maradona e gli consiglio anche di calciare qualche rigore così da togliersi il pensiero ed avere la testa più libera. Parlano tutti di questo record, Marek non è un extraterrestre e un pò pesa, ma prima segnerà questo gol e meglio sarà. L’aquila rapace non so cosa possa significare per Marek, non me lo ha svelato, ma Hamsik non tatua nulla che non abbia un senso. Hamsik non vede l’ora di giocare contro il Manchester City".