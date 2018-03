Martin Petras, membro dell’entourage del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc delle condizioni del suo assistito: "Hamsik non si è allenato, dubito possa giocare contro il Sassuolo. Mercoledì accertamenti alla gamba? Il mio flessore della coscia destra sta bene, ma anche Hamsik ha gambe buone. Non so se salterà la gara col Sassuolo, intanto si è operato alle tonsille ed ora sta facendo un pò di riposo a casa. Mercoledì dovrebbe fare degli accertamenti alla gamba, ma non credo che il problema sia grave. La cosa certa è che non si è allenato e quindi immagino che non partirà dal primo minuto contro il Sassuolo. Aspettiamo la visita di mercoledì per avere un quadro più limpido sulle condizioni di Marek.



SULLA JUVE . "Juve-Napoli sarà uno scontro decisivo per lo scudetto, però a prescindere dalla sfida di Torino, credo qualcuno perderà dei punti in partite sulla carta agevoli, ne sono convinto e spero che il Napoli ne perda meno della Juve."



SU SARRI - "Sarri non vuole andare via, ma non vuole neppure parlare di rinnovo perché in questo momento della stagione vuole occuparsi solo di calcio. Aspettiamo la fine della stagione e poi capiremo quale sarà il futuro di Sarri. Il Napoli, però, avrà un futuro a prescindere da Sarri e i rinnovi dei calciatori lo dimostrano."



SULLA FINE DEL CONTRATTO - "Non so quando Hamsik smetterà di giocare, dipenderà dal fisico, ma orientativamente immagino possa giocare fino a 34/35 anni. Vuole chiudere al top la sua carriera, poi non farà l’allenatore, magari farà il presidente onorario del Napoli. Scherzi a parte, un ruolo nel Napoli ci sarà al 100%, poi deciderà Marek cosa fare".