Quello di Luisresta uno dei nomi più spendibili per quanto riguarda il mercato di casa. Eppure la volontà del club blucerchiato e del presidente Massimo Ferrero è stata esplicitata più volte: il giocatore, a gennaio, non si muove.L'unico modo per assicurarsi le prestazioni di Muriel sarebbe quello di pagare i 28 milioni della clausola: un'eventualità che per il momento pare essere molto difficile. Eppure, il nome del colombiano è tornato a circolare, assieme a quello di Defrel, per l'attacco della Roma L'agente del numero 9 blucerchiato Alessandroha però smentito categoricamente questa possibilità: "No, non c’è, smentisco” ha detto il procuratore a pagineromaniste.com. "Né io né il presidente- ha proseguito Lucci - siamo stati contattati dalla Roma". L'eventualità di un trasferimento in giallorosso di Muriel, quindi, sembra decisamente perdere concretezza. Va anche ricordato che la volontà di Corte Lambruschini sembra essere quella diulteriormente la clausolo rescissoria del calciatore - e contestualmente ritoccare l'ingaggio e la durata del suo contratto - proprio per avere ancora più potere in futuro in fase di trattativa.