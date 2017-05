Giampiero Pocetta, agente di Defrel e Pellegrini, ha parlato della situazione dei suoi assistiti a Romanews Web Radio. Ecco le principali dichiarazioni:



Come è andato l’incontro con Monchi?



“È stato un incontro di cortesia, mi ha trasmesso tutto l’entusiasmo che ha lui in questo momento, e quindi….poi è ovvio che si è sceso a parlare di calciatori che la Roma ha già chiesto, nello specifico di Pellegrini; inoltre ha chiesto informazioni in merito alla trattiva per Defrel.”



Ecco, la situazione di Pellegrini appunto qual è? È interessato il ragazzo a tornare?



“In questo momento Lorenzo sta cercando di finire il campionato. A fine stagione deciderà cosa fare, è ovvio che sia orgoglioso che una società come la Roma lo voglia riprendere, come è contento che ci sia tutta questa attenzione intorno a lui.”



Invece per quanto riguarda Defrel…la richiesta del Sassuolo ancora non scende sotto i 20 milioni di euro?



"È stato un incontro di cortesia dove è ovvio che il ds, vedendo ciò che è successo a gennaio sia tornato a parlarmi oggi di giocatori che la Roma già aveva chiesto. Non si è parlato di cifre nè di altro in particolare. È stato un incontro di cortesia”



In percentuale può dirci quante possibilità ci sono su un possibile approdo di Pellegrini in giallorosso?



“A fine campionato si prenderà una decisione consapevole della scelta importante che bisognerà fare”