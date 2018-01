Ai microfoni di RMC Sport parla a caldo Davide Lippi, agente di Matteo Politano, dopo il mancato trasferimento del calciatore dal Sassuolo al Napoli: “La trattativa è saltata perché non si sono trovati d’accordo, ma non da oggi. Sapete il mercato come funziona, è giusto che si provi fino all’ultimo. Le società parlano, se non c’è l’accordo alla fine le cose non si fanno”.