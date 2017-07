Mario Giuffredi, agente di Boris Radunovic, portiere dell’Atalanta accostato al Napoli, ha parlato nel corso attraverso Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito: “Radunovic è un portiere di grandissimo livello, oggi sono in ritiro da lui per capire il da farsi. Anche il Milan ha trattato con l’Atalanta per lui, lo stesso vale per il Nantes. Al Napoli piace ma ci sono delle valutazioni che dobbiamo fare insieme al ragazzo”.