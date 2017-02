Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, centrocampista della Juve, ha parlato del suo assistito a TuttoJuve: "Tutti devono farsi trovar pronti, c'è tempo per chiunque. E' il bello di queste grandi squadre che hanno un organico molto numeroso. Questi ragazzi hanno come primo obiettivo quello della vittoria, è talmente importante conquistare il sesto scudetto consecutivo che spesso il giocare passa in secondo piano. Ci saranno tante squadre che si aiuteranno tra di loro affinchè la Juve non lo conquisti. Lui lavora sempre alla grande, i feedback dalla società me lo confermano. E' stimato dal mister, se stanno fuori giocatori come Marchisio, Lemina e Asamoah possono stare fuori anche i Rugani e gli Sturaro. Modulo? E' tutto relativo quello, è stato bravo il mister a trovare delle variabili per contrastare i rimedi che gli avversari avevano trovato su di te. Ha mischiato le carte e con questo modulo ci sta vedendo lungo. La critica? Non sto a guardare la critica, il ragazzo non legge i giornali e gli importa solo di vincere. Stefano ha grandi margini di miglioramento, deve ancora compiere ventiquattro anni. Giudizio? Un suo giudizio lo faremo a ventotto anni, l'età di Khedira. L'esperienza a grandi livelli non la compri al supermercato, la vivi e l'acquisisci con il tempo quando giochi in questi grandi club. E i due anni di Juve lo dimostrano, non era abituato a vincere ed ora non puoi perdere, perchè qui non c'è questa abitudine".