Riccardo Orsolini è un nuovo giocatore della Juventus, ma fino al termine della stagione resterà ad Ascoli. Oggi il club marchigiano ha pareggiato con la Spal, ma il numero 11 bianconero non ha brillato. Queste le parole del tecnico dell'Ascoli Alfredo Aglietti: "Mi auguro torni a pensare all'Ascoli. Può fare molto di più e deve concentrarsi su questa stagione. L'ho sostituito per questo. E' andato spesso in difficoltà su Lazzari, ma l'ho tolto anche perché deve concentrarsi di più sulla stagione in corso. Mi auguro che Orsolini torni a pensare un po' all'Ascoli. Si è creata una situazione importante intorno a lui, ma anche il suo entourage deve darci una mano per farlo concentrare sulla stagione in corso. Può fare molto di più di così".