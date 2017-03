Il tecnico dell'Ascoli Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni de ilbianconero.com a proposito dei gioielli di casa Ascoli in prestito dalla Juve: Cassata, Orsolini e Favilli. Tutti e tre potrebbero rientrare alla base in estate ma il tecnico toscano ci tiene a far tenere ai suoi ragazzi i piedi per terra: “Un conto è fare la preparazione e un conto è rimanere nella rosa, credo che in preparazione avrebbero modo di crescere bene con Allegri anche se per una crescita definitiva magari gli farebbe bene una Serie A meno impegnativa della Juventus. ​Siamo una squadra che fa giocare tantissimi giovani e su questi giovani si stanno riversando gli interessi di tante squadre. Poi ricordiamoci che una cosa è arrivare e un’altra e mantenere perché dopo essere arrivati bisogna confermarsi. L’Ascoli è un conto, Juve, Inter e Milan sono un altro. La maglia spesso pesa e le responsabilità cambiano.”