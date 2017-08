Incontro a Casa Milan tra rossoneri e Juventus, ma questa volta il mercato non c'entra: visita di cortesia da parte del presidente bianconero Andrea Agnelli, che nella sede di via Aldo Rossi ha incontrato l'ad milanista Marco Fassone con il quale potrebbe aver discusso di questioni concernenti la Lega. Nessun seguito all'asse che ha portato Bonucci e De Sciglio a scambiarsi di maglia, solo una 'stretta di mano' tra i campioni in carica e quelli indicati ieri da Marotta come potenziali rivali per lo Scudetto.