Andrea Agnelli, presidente della Juventus, durante l'Assemblea degli azionisti ha risposto così sull'indagine della Fifa per Paul Pogba al Manchester United: "Posso comunicarvi che c'è il verdetto, la Juve è totalmente assolta nel corso dell'indagine sulla cessione di Pogba".



Non manca anche una frecciatina ad Antonio Conte, senza nominarlo: "Un ringraziamento anche ad Allegri, che con la sua caparbietà ha portato avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Il successo più bello sarà il prossimo, cercheremo di vincere il settimo Scudetto consecutivo e di confermarci in Europa".