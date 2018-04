Andrea Agostinelli , ex tecnico (tra le altre) del Napoli, è intervenuto i microfoni di Radio Sportiva a commentare i temi della giornata di campionato che sta per iniziare. Con particolare attenzione alla sfida dello Stadium che vedrà di fronte Juventus e Sampdoria . "Prevedo un pom eriggio complicato per la squadra di Giampaolo - le sue parole - perché non oso immaginare quanta rabbia agonistica abbia addosso la Juve , che cercherà di scaricarla aggredendo la partita fin dall'inizio per conquistare un successo fondamentale in chiave scudetto".