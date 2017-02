Sergio Agüero ha parlato a margine della partita vinta dal Manchester City contro lo Swansea, nella quale il Kun non è stato schierato titolare: ''A volte capita, quando stai in panchina devi aspettare, non puoi fare altro. Devi aspettare per poi giocarti al meglio le tue possibilità. Ho tre mesi per fare del mio meglio e cercare di aiutare la squadra. In estate, poi, vedremo cosa fare il club con me''.