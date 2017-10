Il Milan su Sergio Aguero. Questa la notizia dei giorni scorsi, con il Kun pronto a lasciare il Manchester City, voglioso di chiudere l'affare Alexis Sanchez, in uscita dall'Arsenal. In scadenza nel 2019, l'ex Atletico Madrid fa gola a molti, anche ai rossoneri. Ma ci pensa proprio il numero 10 dei Citizens a chiudere la porta alla società di via Aldo Rossi.



IL SOSIA - Queste le parole di Aguero a Tyc Sports: "Ho sentito parlare di un mio passaggio al Milan. Evidentemente hanno parlato con un mio sosia. Ero a casa per riprendermi dal problema alla costola e ho detto: 'Che bello, già sto là". Aguero allontana il Milan.