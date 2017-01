Aria di crisi tra il Manchester City e Sergio Aguero: la posizione dell'attaccante argentino non è più così salda all'interno degli Sky Blues e il suo nome torna a scuotere il mercato. Non a gennaio, ma a luglio l'addio può concretizzarsi complice uno dei peggiori momenti personali del giocatore: al di là della squalifica di quattro giornate rimediata contro il Chelsea, il Kun ha realizzato un solo gol nelle ultime quattro partite giocate e non è intoccabile per Pep Guardiola.



GABRIEL JESUS, GRIEZMANN E LACAZETTE - Non solo questioni di campo a indispettire Aguero, ma anche le scelte sul mercato del City: Gabriel Jesus è arrivato a Manchester e il tecnico ha dichiarato di voler subito puntare su di lui, col rischio che questa scelta tolga spazio al Kun. Non bastasse il brasiliano, la dirigenza è al lavoro per piazzare un altro colpo da novanta la prossima estate: da Aubameyang a Griezmann i nomi sono altisonanti e inevitabilmente portano a una cessione di primo piano per finanziarla, con l'argentino primo indiziato visto l'alto valore di mercato. Per questo la cena tenutasi giovedì tra Aguero e Guardiola ha tutti i connotati di un confronto per analizzare una frattura che va gradualmente allargandosi, nonostante l'allenatore assicuri si sia trattato solo di un piacevole pasto.



CONTE, IL REAL E LA CINA - E allora subito caccia alla squadra che può arrivare a spendere almeno 70 milioni di euro per assicurarsi il Kun. L'indiziato principale è il Real Madrid, che ha ricevuto uno sconto sulla sanzione inflitta dalla FIFA e da luglio potrà tornare a fare acquisti: Aguero piace da tempo alla dirigenza dei blancos, disposti a sacrificare Benzema e alla ricerca di un nuovo centravanti da inserire tra Ronaldo e Bale: la punta del City ha tutte le carte in regola, ma attenzione alla concorrenza dalla Francia (PSG), dalla Cina e dalla Premier League, perché il Chelsea di Conte si sente tranquillo ma fino a un certo punto su Diego Costa.



LA VENDETTA PER TEVEZ - C'è poi una suggestione che sommessamente comincia a circolare negli ambienti inglesi: Aguero resta a Manchester, ma con addosso la casacca dello United. I Red Devils si sono confermati come il club dagli introiti più elevati e nonostante le ingenti spese sostenute la scorsa estate per Pogba e compagni anche a luglio non mancheranno di prendersi le luci della ribalta con qualche colpo ad effetto. Uno potrebbe proprio essere il Kun, che andrebbe a 'vendicare' lo smacco subito dai cugini per un altro argentino: c'è ancora risentimento tra i tifosi dello United per il tradimento di Carlos Tevez, che nell'estate del 2009 scelse di accasarsi al City e diventare il capitano del primo ciclo targato Mansour. Da un argentino all'altro, Aguero potrebbe essere la vendetta perfetta per i Red Devils, ma la trattativa dipende molto dai movimenti in uscita che vorrà effettuare Mourinho: Ibrahimovic sembra destinato a restare e con lui la sua figura ingombrante, tutto ruota dunque al futuro di Martial, Rooney, Mata e Rashford e da chi potrà lasciare Manchester la prossima estate. Solo una suggestione al momento, ma a luglio tutto può accadere: Aguero-City sono in rotta, il mercato si infiamma.



Twitter: @Albri_Fede90