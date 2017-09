Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus, stendendo l'Olympiacos in Champions League, e ora vuole riprendersi l'Argentina. A riaprirgli le porte della nazionale, che il commissario tecnico Jorge Sampaoli gli ha chiuso per spalancarle a Mauro Icardi, potrebbe essere l'infortunio di Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City si è rotto le costole in un incidente automobilistico e sarà costretto a saltare i decisivi match di qualificazione mondiale contro il Perù (nella notte italiana tra il 5 e il 6 ottobre) e in casa dell’Ecuador (il 10). L'Argentina deve ancora strappare il pass per Russia 2018 e le due sfide sono cruciali: sarà convocato Gonzalo Higuain al posto di Aguero?



HIGUAIN IN LIZZA - Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina e riportate da El Clarin, l'attaccante della Juventus ha grosse chance di tornare in nazionale. Dopo un inizio di stagione sottotono, il Pipita è tornato al gol in Champions League e ora aspetta di sbloccarsi in campionato, magari già domenica contro l'Atalanta. Sampaoli pensa a Higuain, ma non solo. Dario Benedetto (uscito acciaccato dalla sconfitta del Boca con il Godoy Cruz) sicuramente farà parte del gruppo con Mauro Icardi, poi ci sarà uno tra Gonzalo Higuain, Joaquín Correa del Siviglia e Lucas Alario del Bayer Leverkusen: tutti e tre hanno delle chance. Da non sottovalutare anche le soluzioni interne per Sampaoli: Paulo Dybala, Emiliano Rigoni e il 'Papu' Gómez sono le opzioni per affiancare Icardi. Il Pipita aspetta e spera: a breve sarà reso ufficiale l'elenco dei convocati dopo l'infortunio di Aguero.