Non è mai entrato in sintonia con gli schemi di Pep Guardiola e l’arrivo fulminante di Gabriel Jesus ha reso ancora più difficile la situazione di Sergio Aguero al Manchester City. L’attaccante argentino ha lasciato intendere che potrebbe partire a fine stagione, e le sue dichiarazioni sono finite inevitabilmente sulla lavagne dei bookmaker inglesi. L’addio del Kun per ora è lontano - vista la quota a 4,00 offerta per il divorzio contro l’1,22 di un’altra stagione con i Citizens - ma intanto in tabellone spuntano anche le alternative al City: la prima scelta è il ritorno all’Atletico Madrid (a 6,00), dove Aguero è stato protagonista dal 2006 al 2011, poi ci sono il Real Madrid a 8,00 e il Paris Saint Germain a 9,00. Al momento nessuna traccia dell’Inter, che pure ha manifestato forte interesse per il giocatore: l’unica squadra italiana in lista è la Juventus a 13 volte la posta.