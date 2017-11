Tra i tanti nomi accostati nelle ultime settimane al Milan per le prossime sessioni di mercato c'è stato anche quello di Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City, intervistato da TyC Sports, ha parlato del suo futuro, allontanando però l'ipotesi di un trasferimento in rossonero: "È uscito fuori che mi volevano Milan e Real Madrid e non ricordo dove ho letto che per questo sarebbe sfumato il sogno del ritorno all'Independiente. Io replico: 'Chi lo dice?'. La mia idea è tornare all'Independiente nel 2019, quando scadrà il mio contratto con il City".



FUTURO DECISO - Il Kun ha poi continuato: "È vero, ho un'opzione per prolungare il contratto con il club inglese, ma resta sempre un'opzione. La mia idea è quella di tornare con Los Diablos Rojos. In questo momento l'Independiente sta andando molto bene e credo che possa vincere la Copa Sudamericana, anche se non è semplice. Lo sto seguendo abbastanza".