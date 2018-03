Piove sul bagnato in casa Juve. Anche Mario Mandzukic, infatti, avrebbe accusato un problema fisico nella giornata di oggi da valutare nelle prossime ore. Il che porterebbe Max Allegri a rinunciare al croato almeno contro la Lazio, anche a scopo precauzionale verso Wembley e in attesa di sviluppi nella giornata di sabato. Mandzukic è in ogni caso partito per Roma, anche a causa delle concomitanti assenze di Higuain, Bernardeschi e Cuadrado.



C'E' ALEX SANDRO - Cambiano quindi i piani dei bianconeri, con Alex Sandro nuovamente nel tridente sempre più leggero e composto anche da Paulo Dybala e Douglas Costa.