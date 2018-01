Pablotorna in campo. A tre anni dal suo addio, con la maglia delindosso, il, visto in Europa con le maglie diè pronto a rimettersi nuovamente le scarpette per calcare un prato verde. Sì, perché vuole chiudere definitivamente come ha sempre sognato: giocando insieme a suo fratello, di due anni più piccolo (38 anni Pablo, 36 Andres)., che ora milita nell'. Ma ora potrà (foto lapaginamillionaria). Questo il messaggio postato dall'exsu Instagram: "Il prossimo 23 gennaio, se Dio vorrà, realizzerò il sogno di giocare con mio fratello Andres, con l'Estudiantes Rio Cuarto. Grazie ai giocatori, all'allenatore ed a tutta la società per avermi aiutato a realizzare questa follia". Il 23 gennaio è prevista la gara valevole per il primo turno preliminare di, e Pablo, dopo due campionati e una Coppa Uefa vinti con il, dopo 4 coppe di lega portoghese e 1 campionato con il, potrà realizzare il suo vero sogno: giocare insieme suo fratello.