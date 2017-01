, allenatore, ha parlato a Het Parool invitando la propria società a riflettere prima di cedere un titolare comealla Lazio: "Noi non possiamo correre rischi. Serve qualità non un calciatore per cui, dopo sei mesi, ci esprimeremo con frasi del tipo 'Non era quello che ci aspettavamo rispetto all'investimento fatto'. Preferirei a questo punto andare avanti con il diciassettenne Justin Kluivert.".