L'Ajax ha vinto 2-0 con lo Sparta Rotterdam grazie ai gol di Bertrand Traoré (in prestito dal Chelsea) e di Kasper Dolberg su assist di Ziyech. Due pregevoli gesti tecnici, contrapposti al brutto comportamento anti-sportivo di Veltman. Il difensore olandese si è fermato con la palla al piede mentre un suo compagno di squadra era a terra, invitando gli avversari a fare altrettanto. Ma poi, invece di buttare fuori il pallone, è scattato sulla fascia facendo un cross in area di rigore. Per sua fortuna la difesa ha respinto e l'Ajax non ha segnato, altrimenti si sarebbe scatenato il finimondo.