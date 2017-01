Nel nome del padre. Buona la prima per Justin Kluivert. Ieri, in occasione della partita vinta 3-1 sul campo dello Zwolle con doppietta di Ziyech, il figlio d'arte ha debuttato in prima squadra con la maglia dell'Ajax entrando al 39' al posto di Younes. Si tratta di un esterno offensivo olandese classe 1999. Suo padre Patrick, ex attaccante di Barcellona e Milan, è il direttore sportivo del PSG.