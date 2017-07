Non arrivano buone notizie circa le condizioni di, il talento dell'Ajax di soli 20 anni che sabato scorso ha avuto un collasso per un problema cardiaco durante una partita. Nouri è stato indotto in coma artificiale e poi si è risvegliato ieri all'ospedale di Innsburck.Dopo l'accaduto, l'Ajax ha messo in vendita nei propri store ufficiali delle magliette speciali con la scritta: "Stay strong Appie", con il numero 34, quello che indossava Nouri. Un incubo che prende sempre di più le orribili forme della realtà.