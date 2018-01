Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo, un uomo in grado di dare il cambio ai folletti dell'attacco azzurro. Simone Verdi è l'obiettivo numero 1 e si attende una sua risposta, che arriverà nel weekend; Gerard Deulofeu è l'alternativa di lusso; mentre Younes e Ciciretti i low cost già bloccati per giugno. Per quanto riguarda l'esterno classe '93 dell'Ajax, si è parlato anche di un tentativo di Giuntoli per portarlo a Napoli già ora. Cosa che non sarà possibile.



"NON SI MUOVE" - Il direttore sportivo del club olandese, Mark Overmars, ne parla a Voetbal International: "Younes ha 24 anni, ma è già esperto, sa cosa vuole e come gestirsi, è chiaro che vuol fare un passo in avanti nella sua carriera. La nostra priorità però è l’aspetto sportivo e non lo lasceremo andare via adesso, pur sapendo che lo potremo perdere a zero in estate. L’opzione di rinnovo per un altro anno? E’ esercitabile da entrambe le parti".