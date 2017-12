L'Ajax ha scelto il nuovo allenatore. Sulla panchina dei Lancieri arriva Erik ten Haag, che lascia in corso d'opera la guida dell'Fc Utrecht, club al sesto posto in classifica in Eredivisie. Con un contratto fino a giugno 2020 prende il posto dell'esonerato Marcel Keizer, dopo una settimana di interregno affidata ai tecnici della seconda squadra Michael Reiziger e Winston Bogarde. Sotto la guida dei due ex rossoneri, in veste di traghettatori, l'Ajax ha battuto 3-1 il Willem II nel turno del 24 dicembre.