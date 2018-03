Il centrocampista dell'Ajax Amin Younes si allenerà fino al termine della stagione con il "Jong Ajax", squadra B del club di Amsterdam, dopo essersi rifiutato di entrare in campo in occasione della sfida contro l'Heerenveen.



IL COMUNICATO - A comunicarlo è proprio il club olandese che, sul sito ufficiale della squadra, ha spiegato il motivo di questo provvedimento: "Amin Younes si allenerà per il resto della stagione con la squadra giovanile dell'Ajax. Dopo aver ignorato le istruzioni dell'allenatore Erik Ten Hag nelle fasi finali di Ajax - Heerenveen l'ala è stata inizialmente bloccata per almeno 2 settimane. Successivamente, sono seguite le discussioni tra Ten Hag, Younes e ds Marc Overmars ed è stata presa questa decisione".