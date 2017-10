Hachim Ziyech, esterno offensivo dell'Ajax, parla degli obiettivi stagionali del club olandese e di quelli personali: "Quest'anno abbiamo solo un obiettivo, ovvero vincere il 34esimo campionato. Questo per Appie Nouri, che portava il 34. La sua maglia e le sue scarpe sono ogni volta con noi nello spogliatoio, come se potesse tornare a giocare da un momento all'altro. Il mio futuro? Non è un segreto che vorrei fare lo step successivo per la mia carriera. Ma ora l'unica cosa che conta è vincere il titolo".