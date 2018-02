E' stato di Berlusconi, è diventato dei cinesi guidati da Yonghong Li, poteva essere dei qatarioti. Repubblica oggi in edicola svela un clamoroso retroscena sul Milan. Correva l’anno 2007 e Ancelotti aveva appena conquistato la Champions, quando l’emiro del Qatar Al Thani offrì a Berlusconi un miliardo di euro. La controproposta – fare il socio di minoranza – avrebbe poi indotto l’emiro a ripiegare sul Psg. Com’è andata, si sa: un fiume di denaro ha invaso la Senna e Berlusconi ha tentato invano di vendere il Milan per quel famoso miliardo, fino ad “ accontentarsi” di 740 milioni a Fininvest e a lasciare il club nelle mani di un cinese misterioso, la cui credibilità dipende ora dalla squadra, cioè da Gattuso.



SCUOLA CALCIO - Intanto il Milan, che in queste settimane è impegnatissimo nel rifinanziamento del debito di Yonghong Li col fondo Elliott, è pronto ad aprire la prima scuola calcio in Cina col Guizhou dell’ex Ds del settore giovanile milanista Pederzoli.