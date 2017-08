11.50 - All'incontro non stanno prendendo parte gli agenti di Schick, pronti a muoversi in direzione Roma solo dopo che l'accordo tra i club sarà totale. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione e i giallorossi puntano a fargli sostenere le visite mediche già domani. Al suo arrivo in città, Ferrero ha dichiarato: "Sono sempre fiducioso, sto andando a vedere, il problema è soltanto uno: se il ragazzo sta bene e lo fanno giocare sarà della Roma. Non bisogna pensare solo ai soldi ma anche al ragazzo, di talenti come lui ce ne sono pochi: Schick è meglio di Beckenbauer".



11.15 - Inizia negli uffici romani del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero quello che potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento alla Roma dell'attaccante ceco Patrik Schick. Di buon mattino, il numero uno blucerchiato ha raggiunto la Capitale, dopo aver seguito ieri la vittoria della sua squadra sul campo della Fiorentina, e da pochi minuti ha preso il via il summit, alla presenza della dirigenza giallorossa, rappresentata dal ds Monchi e dal dg Baldissoni, del ds della Samp Pradé. Il costo dell'operazione si aggira sui 40 milioni di euro e, dopo le prime resistenze, anche Schick ha dato il segnale per chiudere, con buona pace di Inter, Juventus e Napoli, le altre pretendenti.



seguono aggiornamenti...

