Potrebbe essere già terminata l'avventura dell'ex Roma e Milan Bojan Krkic all'Alaves. Secondo le indiscrezione riportate da AS, il calciatore spagnolo, in prestito dallo Stoke City, avrebbe litigato con il direttore sportivo del club Sergio Fernandez. Il quotidiano spagnolo ha rivelato che il confronto piuttosto acceso ci sarebbe stato prima della sfida di Copa del Rey contro il Formentera. A confermare l'indiscrezione le parole del tecnico Abelardo: "Il club mi ha detto di non contare su di lui". Probabile una partenza di Bojan già a gennaio; l'attaccante non si è ambientato e ha realizzato una sola rete in 13 presenze nella prima parte di stagione.