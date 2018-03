Tragica notizia che arriva dalla Spagna: questa mattina Pelayo Novo, centrocampista 27enne dell'Albacete, è caduto dal terzo piano dell'hotel Abba di Huesca, dove la squadra era in ritiro. Non sono ancora chiare le circostanze, ma Pelayo è stato subito raggiunto dai soccorsi, che lo hanno trasportato all'ospedale di Saragozza. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili e, al momento, non è in pericolo di vita. La gara prevista per le 18 tra Huesca e Albacete è stata rinviata.