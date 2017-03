Erjorn Bogdani ha parlato a Radio Crc della stagione di Hysaj e della sfida di domani tra Italia e Albania: ''La partita con l’Italia è importante per il popolo albanese. Il calcio che sta giocando il Napoli è bello, spettacolare e divertente e la gente ha bisogno di vedere partite così belle. Sarri è stato costretto a giocare con i tre piccoletti visto l’infortunio di Milik, ma non mi pare che le cose siano andate male, anzi. Hysaj? Ha avuto un calo fisiologico visto che le gioca quasi tutte ed ha disputato anche l’Europeo, ma dimostra sempre di crescere ed essere all’altezza del Napoli. E’ un ragazzo perbene e anche in Nazionale è un punto fisso e può darci tanto. Domani sarà una partita difficile per noi che avremo delle assenze pesanti e poi affrontare in questo momento l’Italia che sta benissimo non sarà facile. Ho giocato e vissuto in Italia e gli allenatori italiani sono molto bravi e anche De Biasi ha fatto benissimo''.