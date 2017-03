Il ct dell'Albania, Gianni De Biasi ha dichiarato alla vigilia della gara con l'Italia per le qualificazioni ai Mondiali: "Se domani riuscissi a fare risultato, sarei la persona più felice al mondo e non avrei rimorsi, né sentimenti di rivincita. Quando si fa questo mestiere, bisogna essere pronti a giocare questi match in cui devi fare bene per chi lavori. Non sono in Albania da un giorno, ma da cinque anni. Ci siamo tolti grandissime soddisfazioni e credo di aver ricambiato con un comportamento serio e con l'impegno, siamo arrivati dove nessuno ipotizzava potessimo arrivare con la qualificazione all'Europeo. Quando uno va in campo lo fa per vincere, poi è chiaro che quando suoneranno gli inni le emozioni non mancheranno. E' difficile ripetere certe prestazioni, ma con avversari molto duri abbiamo fatto bene e speriamo di fare altrettanto anche domani. Cercheremo di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché la differenza tecnica fra le due squadre è notevole. Siamo in un momento particolare della qualificazione e abbiamo bisogno di fare risultato, ma nello stesso tempo non possiamo scegliere il miglior organico che ci ha portato all'Europeo, ci sono delle incognite".