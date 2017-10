ALBANIA-ITALIA 0-1, LE PAGELLE





ALBANIA

​



Berisha 6,5



Hysaj 6



Mavraj 6



Veseli 5,5



Agolli 7



Basha 6 (dal 68' Lila sv)



Kace 5,5



Roshi 6 (dal 91' Ahmedi sv)



Memushaj 6 (dal 76' sv Latifi)



Grezda 6,5



Sadiku 5





All. Panucci 6





ITALIA



Buffon 6,5: l'Albania lo impegna soprattutto dalla distanza, ma lui trasmette sicurezza alla difesa e la parata sullo 0-0 su Grezda è tutt'altro che banale.



Darmian 5,5: spinge poco o nulla e subisce a inizio secondo tempo i ritmi più alti impressi dai nostri avversari



(dal 61' Zappacosta 5,5: non riesce a dare maggiore spinta)



Bonucci 5,5: il primo tempo scorre liscio, senza particolari patemi e con una discreta precisione in impostazione, ma nella ripresa balla come tutti i compagni quando l'Albania alza il pressing.



Chiellini 6: in un paio di situazioni sbroglia la matassa con la solita decisione. Prodigioso l'intervento per chiudere sul primo palo su un gran cross di Grezda, rimeda un'ammonizione.



Spinazzola 6: parte con disinvoltura ma, a causa di un'intesa da affinare con Insigne, col passare dei minuti rimane molto bloccato sulla sua posizione. E' suo il cross da cui nasce il gol di Candreva.



Candreva 6,5: la solita spinta, tanto cuore e molto impegno, ma come con la maglia dell'Inter i suoi traversoni risultano spesso infruttuosi. Il settimo centro alla 50esima in azzurro è un premio alla costanza.



Gagliardini 5,5: scambia pochissimi palloni con Parolo, facendosi preferire in fase di interdizione che in quella di costruzione. Ennesima prova da "vorrei ma non posso".



Parolo 5,5: rispetto al compagno di reparto, ha il merito di cercare qualche inserimento in più per sfruttare qualche cross e in una circostanza ci prova dalla distanza.



Insigne 5: il 4-2-4 non è il modulo adatto per valorizzarlo, eppure dall'unico vero giocatore di talento della nostra Nazionale ci aspetteremmo molto di più.



(dal 93' El Shaarawy sv)



Eder 5: tanto movimento al servizio della squadra, ma anche molta inconcludenza e un paio di conclusioni sballate prima di essere sostituito nel finale.



(dall'89' Gabbiadini sv)



Immobile 6: soprattutto nel primo tempo è l'unico a provarci, concludendo prima su Berisha in apertura e poi spedendola sul fondo su lancio di Bonucci. Nel finale, grazia ancora l'Albania.





All. Ventura 6: altra prova abulica e senza squilli, ma il gol di Candreva ci consente di centrare l'obiettivo, blindare un posto da testa di serie nei playoff.