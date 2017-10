Armando Sadiku, attaccante dell'Albania, ha parlato a Rai Sport al termine della sconfitta della sua selezione contro l'Italia: "Abbiamo giocato alla pari, tirando cinque volte in porta. Abbiamo avuto pazienza, ma abbiamo preso gol nel momento peggiore. Non ci voleva ma non ci possiamo permettere di subire gol così. Comunque abbiamo giocato bene. Ognuno di noi voleva giocare questa partita, dando il 100% per questa maglia. Abbiamo dato tutto e giocato alla pari: per me è stato molto bello, peccato solo per il risultato. Ci servirà per il futuro. La nostra idea era chiara: difendere e attaccare la profondità con uno-due tocchi prima di concludere. Abbiamo tirato da fuori: se eravamo più attenti negli ultimi metri potevamo avere occasioni migliori. Buffon ha fatto due-tre parate difficili, anche se erano centrali. Con un po' di fortuna sarebbe potuta entrare e cambiare la partita".