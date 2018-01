La causa legale con l'Hellas Verona è stata vinta al 100% e ora Michelangelo Albertazzi ha deciso di raccontare tutta la sua verità dopo un'annata disastrosa condizionata da un grave infortunio al ginocchio tenuto, però, nascosto al giocatore dalla stessa società veronese. Il difensore ha puntato il dito, parlando a Hellas Live, contro il dottor De Vita, il direttore sportivo Fusco e anche l'attuale allenatore Fabio Pecchia: "Avevo il legamento del ginocchio rotto, ma il Verona me l'ha nascosto e non mi ha voluto dare i certificati che lo dimostravano. L'hanno fatto perchè volevano vendermi e poi si sono accaniti su di me. Non mi hanno concesso di allenarmi, nè di far vedere che il mio ginocchio ero guarito a società che erano interessate a me. Anche dopo aver vinto la prima causa nulla è cambiato anzi, mi hanno messo completamente fuori rosa negandomi tutti i diritti sanciti dalla prima sentenza".



Ecco in tre video tutta la verità raccontata da Albertazzi sulla società veronese.