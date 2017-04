Demetrio Albertini ha fatto chiarezza ai microfoni della Rai sulla possibilità di tornare al Milan in un'altra veste: ""Ora riparte un nuovo ciclo come succede in tante altre società. Non ho avuto alcun contatto con l'attuale dirigenza. Non è semplice ricominciare. Bisogna dargli tempo ma ci aspettiamo ottimi risultati. Deulofeu? E' un talento. Se il Barcellona punta su di lui vuol dire che uno tre può andare via".Montella?Si è inserito bene nell'ambiente Milan. Ci sono dei dirigenti italiani importanti ed è giusto che loro puntino sulla filosofia di Vincenzo".