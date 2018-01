Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato alla spagnola Radio Marca: "Siamo molto contenti per la stagione che stiamo vivendo. Ora viene il difficile, ossia restare in vetta alla classifica. Dovremo soffrire molto se vogliamo mantenere la nostra posizione. Nazionale? Sto bene e se lo meritassi è chiaro che sarei molto felice di poterci tornare, ma per fortuna la Spagna ha molti centrali tra cui scegliere.



Europa League? Siamo concentrati sul campionato e anche su questa competizione, in cui abbiamo pescato una squadra molto difficile. Però sarà una sfida molto interessante. Il mio miglior allenatore? Non posso parlar male di nessuno dei miei tecnici. Aragones mi ha dato fiducia in Nazionale, ma da tutti ho appreso qualcosa. Il miglior consiglio me l'ha dato il mio allenatore attuale, Sarri. Dal primo giorno mi ha parlato molto bene e molto chiaramente. Credo che sono cresciuto come calciatore e sono molto felice.



Gruppo di spagnoli al Napoli? Sì, usciamo tra di noi, ma siamo sempre meno. Con Reina non posso uscire perché ogni volta ci sono nove bambini e abbiamo bisogno di un autobus e un ristorante tutti per noi. Siamo da tanto qui, praticamente ci sentiamo napoletani. Siamo felici di essere qui".